Цаган Сар сегодня отмечают за пределами Калмыкии и даже России. Наши земляки, которые живут сейчас в разных странах мира, не могли не оставить этот день без внимания.



Уже по традиции, сложившейся с Нового года, в интернете они запустили флешмоб с йорялями и поздравлениями с праздником весны. Цаган Сар сегодня отмечают за пределами Калмыкии и даже России. Наши земляки, которые живут сейчас в разных странах мира, не могли не оставить этот день без внимания.Уже по традиции, сложившейся с Нового года, в интернете они запустили флешмоб с йорялями и поздравлениями с праздником весны.



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