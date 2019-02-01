В КалмГУ отметили праздник Цаган Сар. Весну студенты встречали традиционными национальными блюдами и концертом. Оценивали мастерство участников специальное жюри.



В институте калмыцкой филологии и востоковедения всех гостей встречают музыкой и традиционными блюдами. Студенты на суд жюри представили ароматную джомбу и борцоги.



В актовом зале аншлаг. На сцене свое мастерство в танцах, пении и театральном искусстве демонстрируют самые талантливые студенты вуза.



Цаган Сар – семейный праздник. Это в очередной раз демонстрируют студенты, участвующее в конкурсах вместе с детьми.



Вот уже почти 30 лет в ВУЗе широко отмечают Цаган Сар, рассказывает директор института калмыцкой филологии и востоковедения Мингиян Лиджиев. Студенты накрывают столы, устраивают концерты и конкурсы, приглашают в жюри знатоков родного языка и традиций.



В этом году лучшими знатоками традиций и обычаев стали учащиеся гуманитарного факультета, а вот лидерами по национальным блюдам – будущие аграрии. Но все единодушно заверяют, что победу в Цаган Сар одержала весна и ощущение праздника. В КалмГУ отметили праздник Цаган Сар. Весну студенты встречали традиционными национальными блюдами и концертом. Оценивали мастерство участников специальное жюри.В институте калмыцкой филологии и востоковедения всех гостей встречают музыкой и традиционными блюдами. Студенты на суд жюри представили ароматную джомбу и борцоги.В актовом зале аншлаг. На сцене свое мастерство в танцах, пении и театральном искусстве демонстрируют самые талантливые студенты вуза.Цаган Сар – семейный праздник. Это в очередной раз демонстрируют студенты, участвующее в конкурсах вместе с детьми.Вот уже почти 30 лет в ВУЗе широко отмечают Цаган Сар, рассказывает директор института калмыцкой филологии и востоковедения Мингиян Лиджиев. Студенты накрывают столы, устраивают концерты и конкурсы, приглашают в жюри знатоков родного языка и традиций.В этом году лучшими знатоками традиций и обычаев стали учащиеся гуманитарного факультета, а вот лидерами по национальным блюдам – будущие аграрии. Но все единодушно заверяют, что победу в Цаган Сар одержала весна и ощущение праздника.



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