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Сегодня, 12:38

Как готовить борцоки?


В каждой семье накануне вечером запахло борцоками. По традиции в преддверии Цаган Сар дом должен быть пропитан жарящимися лепешками. Причем именно сейчас они должны быть вылеплены в виде фигурок овцы, птицы или шариками. Вариантов много. Говорят, что только знатоки старинных традиций смогут объяснить их значение.

В ожидание праздника и стар, и млад. При этом, по словам Тогтаны Амуновой, у каждого члена семьи свои обязанности. Хозяйка дома должна до наступления праздника Цаган сар приготовить борцоки. К этому она привлекает еще и внуков. Уговаривать, как видите, никого не надо. У опытного в этом деле Цецена, даже названия борцоков, как говорят, отскакивают от зубов.

А запомнить названия всех 13 видов боцоков, ребенку не просто. Потому и превращает Тогтана Батаевна каждое такое занятие в своеобразный мастер – класс, объясняя смысл каждой фигурки.

Но первым делом готовят борцоки для подношения божествам. Их помещают на алтаре в знак благодарности высшим силам за покровительство, за благополучие в прошлом, а также пожелания всего доброго, счастливого в наступившем, новом году. Сохранилась еще одна добрая традиция. Нанизывают на нитки борцоки, по 13 фигур в каждой связке, и дарят их обычно детям.

Между тем, у мужчин свои обязанности. Связаны они с тем, что праздничный стол должен быть богат мясными блюдами. Но прежде, надо позаботиться о подношение божествам. В жертву обычно приносят годовалового ягненка. По словам старейшины рода Мухлаевых – Марии Бамбарыковны, к животному проявляют особую заботу буквально с самого рождения.

Ну, а на заре уже праздничного дня готовят молочный чай, заправленный маслом и мускатным орехом. И в этом случае необходимо соблюсти особый ритуал.

Степь также обновляется. Суслики, вышли из спячки и своим свистом – возвещают о приходе весны. Нового года!



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