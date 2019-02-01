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Сегодня, 12:32

Белый месяц отмечают в Кызыле


С Кызылом нас разделяют почти 5 тысяч километров. И там сейчас очень холодно, впрочем, так положено в Новый год, но еще не так поздно.

Минувшей ночью прошли молитвенные чтения во всех буддийских храмах Тывы. Сотни верующих замерли в молитве, обращаясь мысленно к богине Ногаан Дарийги – она открывает белую дорогу и защищает от непредвиденных бед.

Священнослужители читают мантры четырех мандал, проводят разные ритуалы. Один из самых важных – новогодний обряд на священной для всех тувинцев тысячеметровой горе Догээ на правом берегу Енисея. Это место паломничества и поклонения. Наши коллеги из ГТРК "Тыва" подготовили для жителей солнечной Калмыкии небольшой репортаж из морозного Кызыла. Слово Шаанак Буянды и Владимиру Донгаку.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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