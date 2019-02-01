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Сегодня, 12:18

Сегодня отмечают праздник и в других буддийских регионах страны


Сегодня отмечают праздник и в других буддийских регионах страны. Называют его по-разному, но переводится он также Белый месяц. И знаменует собой Новый Год. Например, в Забайкальском крае этой ночью встретили Сагаалган. Атмосферу празднику придают крепкие 30-градусные морозы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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