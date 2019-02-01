Сегодня отмечают праздник и в других буддийских регионах страны. Называют его по-разному, но переводится он также Белый месяц. И знаменует собой Новый Год. Например, в Забайкальском крае этой ночью встретили Сагаалган. Атмосферу празднику придают крепкие 30-градусные морозы. Сегодня отмечают праздник и в других буддийских регионах страны. Называют его по-разному, но переводится он также Белый месяц. И знаменует собой Новый Год. Например, в Забайкальском крае этой ночью встретили Сагаалган. Атмосферу празднику придают крепкие 30-градусные морозы.



Смотреть полный выпуск новостей



