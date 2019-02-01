Владимир Путин поздравил буддистов России

Буддистов России с праздников Белого месяца поздравил Президент России Владимир Путин.



«Опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие во многих регионах. Важно, что буддийские общины активно участвуют в жизни нашей страны, укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными организациями, большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив. Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения», - говорится в поздавлении.



Поздравила земляков и депутат Госдумы Марина Мукабенова.

«Праздник Цаган Сар позволяет нам в каждой семье и во всей республике сохранять наши национальные обычаи и передавать молодому поколению уникальную культуру и ценности, которые во все времена служат духовным и нравственным ориентиром для нашего народа», - говорится в поздравлении.



В поздравлении депутата Госдумы Батора Адучиева говорится, что

празднование Цаган Сара в Калмыкии стало традиционным и отмечается многими представителями нашего многонационального сообщества. Пусть Белый месяц принесет в каждый дом счастье и удачу! Буддистов России с праздников Белого месяца поздравил Президент России Владимир Путин.«Опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие во многих регионах. Важно, что буддийские общины активно участвуют в жизни нашей страны, укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными организациями, большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив. Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения», - говорится в поздавлении.Поздравила земляков и депутат Госдумы Марина Мукабенова.«Праздник Цаган Сар позволяет нам в каждой семье и во всей республике сохранять наши национальные обычаи и передавать молодому поколению уникальную культуру и ценности, которые во все времена служат духовным и нравственным ориентиром для нашего народа», - говорится в поздравлении.В поздравлении депутата Госдумы Батора Адучиева говорится, чтопразднование Цаган Сара в Калмыкии стало традиционным и отмечается многими представителями нашего многонационального сообщества. Пусть Белый месяц принесет в каждый дом счастье и удачу!



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