Сегодня в Калмыкии отмечают национальный праздник Цаган Сар.



Каждый дом наполнен ароматом свежих борцоков и джомбы. Как перезимовали? С этого вопроса, начинается день.



Существует предание, что природа подает знак о приходе весны появлением из норки суслика. Рано утром в центральном хуруле начался молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри. Сегодня в Калмыкии отмечают национальный праздник Цаган Сар.Каждый дом наполнен ароматом свежих борцоков и джомбы. Как перезимовали? С этого вопроса, начинается день.Существует предание, что природа подает знак о приходе весны появлением из норки суслика. Рано утром в центральном хуруле начался молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри.



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