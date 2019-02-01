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Сегодня, 12:13

В Калмыкии отмечают национальный праздник Цаган Сар


Сегодня в Калмыкии отмечают национальный праздник Цаган Сар.

Каждый дом наполнен ароматом свежих борцоков и джомбы. Как перезимовали? С этого вопроса, начинается день.

Существует предание, что природа подает знак о приходе весны появлением из норки суслика. Рано утром в центральном хуруле начался молебен, посвященный покровительнице и защитнице калмыцкого народа богине Окон Тенгри.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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