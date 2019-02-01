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Сегодня, 12:49

Праздник Цаган Сар отметят и в Астрахани


Праздник Цаган Сар отметят и в Астрахани. 9 февраля на территории парка культуры и отдыха «Аркадия» разместится этнохотон. Национальное убранство, реквизит, хурульные принадлежности, угощения, а также концертно-игровое и музыкальное сопровождение — все будет направлено на создание хорошего настроения.

В 12 часов в концертном зале состоится концерт с участием Астраханского государственного ансамбля песни и танца и ансамбля «Тюльпан».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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