В Центральном хуруле состоялся большой молебен «Кангсо». Это буддийская ритуальная практика проводится для очищения негативных энергий, а также для увеличения жизненных сил и удачи. А ритуал «гурвн хюв» помогает преодолеть препятствия.



Во время таких обрядов создается особая связь с божествами, которые оберегают и охраняют нас, поясняют монахи центрального хурула, где в эти дни проходят мероприятия, посвященные Цаган-Сару. И сегодня накануне национального праздника многие устремляются в храм, чтобы породить в себе благую мотивацию, избавиться от груза своих негативных действий и поступков, которые были совершены до этого времени.



На этой службе монахи с молитвами просят божества даровать покровительство живым существам, преподносят напиток Серджим с мольбой о счастливой жизни для всех. Обширный ритуал обращения к защитникам «Кангсо» помогает людям избавиться от болезней и причин страданий, обрести здоровье, благосостояние, освобождает от страха и депрессий. По словам верующих республики, это возможность раз в году получить помощь божественных сил в решении сложных вопросов.



Ну, а кусочками теста, которые раздают в храме, человек должен провести по больным местам, тем самым вытягивая все негативное: недуги, сглаз, порчу, последствия стрессов и испуга. Особый ритуал очищения решила не пропустить и студентка из Тувы Чаяна Чынгылап. По ее словам, именно такие праздники более всего сближают народы и помогают сохранять многовековые традиции, которые всегда подкреплялись дружбой и согласием.



Ну, а по преданиям калмыки празднуют Цаган Сар еще и как победу легендарной девы Галл-Окон Тенгри над пламенем жестоких и коварных мангусов, олицетворяющих силы зла. Поэтому первый день Белого месяца начинается с торжественной службы во всех буддийских храмах. В день прихода весны в Калмыкию, священнослужители будут также обращаться с благодарностью к божествам и подносить торма за то, что они проявили по отношению к нам свою благотворную активность, за то, что прошлый год мы прожили без разрушительных стихийных бедствий, эпидемий, голода. Монахи будут также просить могущественных защитников не оставлять всех живых существ на этой земле без своего покровительства.



Также пятого февраля во второй половине дня Шаджин лама Калмыкии дарует учение «37 практик бодхитсатвы». Так что у каждого из нас есть возможность помочь себе обрести духовные ценности. В Центральном хуруле состоялся большой молебен «Кангсо». Это буддийская ритуальная практика проводится для очищения негативных энергий, а также для увеличения жизненных сил и удачи. А ритуал «гурвн хюв» помогает преодолеть препятствия.Во время таких обрядов создается особая связь с божествами, которые оберегают и охраняют нас, поясняют монахи центрального хурула, где в эти дни проходят мероприятия, посвященные Цаган-Сару. И сегодня накануне национального праздника многие устремляются в храм, чтобы породить в себе благую мотивацию, избавиться от груза своих негативных действий и поступков, которые были совершены до этого времени.На этой службе монахи с молитвами просят божества даровать покровительство живым существам, преподносят напиток Серджим с мольбой о счастливой жизни для всех. Обширный ритуал обращения к защитникам «Кангсо» помогает людям избавиться от болезней и причин страданий, обрести здоровье, благосостояние, освобождает от страха и депрессий. По словам верующих республики, это возможность раз в году получить помощь божественных сил в решении сложных вопросов.Ну, а кусочками теста, которые раздают в храме, человек должен провести по больным местам, тем самым вытягивая все негативное: недуги, сглаз, порчу, последствия стрессов и испуга. Особый ритуал очищения решила не пропустить и студентка из Тувы Чаяна Чынгылап. По ее словам, именно такие праздники более всего сближают народы и помогают сохранять многовековые традиции, которые всегда подкреплялись дружбой и согласием.Ну, а по преданиям калмыки празднуют Цаган Сар еще и как победу легендарной девы Галл-Окон Тенгри над пламенем жестоких и коварных мангусов, олицетворяющих силы зла. Поэтому первый день Белого месяца начинается с торжественной службы во всех буддийских храмах. В день прихода весны в Калмыкию, священнослужители будут также обращаться с благодарностью к божествам и подносить торма за то, что они проявили по отношению к нам свою благотворную активность, за то, что прошлый год мы прожили без разрушительных стихийных бедствий, эпидемий, голода. Монахи будут также просить могущественных защитников не оставлять всех живых существ на этой земле без своего покровительства.Также пятого февраля во второй половине дня Шаджин лама Калмыкии дарует учение «37 практик бодхитсатвы». Так что у каждого из нас есть возможность помочь себе обрести духовные ценности.



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