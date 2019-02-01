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Сегодня, 12:42

Сегодня - Всемирный день борьбы против рака


Сегодня - Всемирный день борьбы против рака. Он не является общегосударственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с датой. В Калмыкии онкологии уделяется максимум внимания, разработаны проекты и программы для лечения и ранней диагностике заболеваний этого спектра. Между тем, совсем скоро будут применяться и методы древней китайской медицины. Для этого калмыцкие доктора уже изучают язык Поднебесной.

Сегодня доктора выступили в качестве учеников, заняв место в учебной аудитории. Внимательно следят за произношением преподавателя. Ведь основная сложность при изучении китайского языка состоит именно в интонировании, от которого зависит значение слова.

По словам преподавателя, только постоянной практикой можно достичь нужной интонации. Ну, а первое слово, которое выучили сегодня врачи - приветствие.

Китайский – один из самых сложных для изучения язык. Но базовые знания необходимы, говорит заведующий эндоскопическим отделением ресбольницы Геннадий Коокуев. Прежде всего, для сотрудничества со своими зарубежными коллегами. Поэтому придется совмещать и работу, и учебу.

В отличие от своего коллеги Бадма Авеев, который возглавляет стационарное отделение скорой медицинской помощи, знаком с разговорной речью Поднебесной. Поэтому сейчас появилась прекрасная возможность повысить уровень знания, считает он. К тому же, на прием к доктору попадают иностранные студенты, и даже туристы.

Идея изучать калмыцкий появилась после официального визита в КНР правительственной делегации, которую возглавил глава региона Алексей Орлов. По итогам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе об открытии на базе республиканской больницы центра китайской народной медицины. До этого события врачам и медсестрам необходимо получить первые навыки общения. А возможно, и овладеть языком в совершенстве. И может быть, когда-нибудь они смогут выводить иероглифы в истории болезни.





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