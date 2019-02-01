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Сегодня, 12:37

Житель Башкортостана нашел имя своего деда-фронтовика на мемориальном комплексе «Вечный огонь»


Житель Башкортостана нашел имя своего деда-фронтовика на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в степной столице. Помощь в этом ему оказала элистинка, к которой Айдар Гизатуллин обратился совершенно случайно в социальных сетях. Так, благодаря отзывчивости и неравнодушию спустя десятилетия родственники нашли место захоронения своего предка, героически погибшего защищая Отечество.

За всеми этими фамилиями, начертанными на памятной плите, общее для нашей страны героическое прошлое. Мы не знаем, кто они были и как выглядели, но уверенно можем сказать им спасибо за свободу и мирное небо. Эта история началась много лет назад. И если бы не упорство родных в поисках своего предка, имя Хайзулы Гизатуллина, навсегда бы осталось лишь фамилией. Его внук Айдар, житель города Салават республики Башкортостан, рассказал нам о боевом прошлом защитника Сталинграда и освободителя Элисты.

Все это время Хайзулу Гизатуллина родные считали без вести пропавшим. А многочисленные поиски не давали результата. И лишь чужая отзывчивость помогла прояснить ситуацию. Весной прошлого года Айдар Гизатуллин получил официальный ответ из элистинского военкомата, что его дед захоронен в Элисте. А найти это место ему помогла элистинка Ирина Ан.

Так спустя десятилетия на калмыцкой земле внук нашел могилу деда, которого никогда не видел, но все эти годы бережно хранил о нем память.

О том, что такое война, внук красноармейца знает не понаслышке. Айдар – ветеран афганской компании. А сама история семьи Гизатуллиных – пример остальным, как надо уважать и хранить память о своих предках.




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