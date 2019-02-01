Сегодня станет известно, закроются ли районные образовательные учреждения на карантин. Врачи еще раз напоминают, что возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы схожие, но в любом случае при первых признаках, например, утомляемость и насморк, сухой кашель, необходимо обратиться врачу, а не заниматься самолечением. Использовать медицинскую маску, одеваться по погоде.



При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Особенно тяжело болезнь протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы. Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Но прививка не защищает от инфекции, однако, гарантирует, что болезнь будет протекать в легкой форме. Сегодня станет известно, закроются ли районные образовательные учреждения на карантин. Врачи еще раз напоминают, что возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы схожие, но в любом случае при первых признаках, например, утомляемость и насморк, сухой кашель, необходимо обратиться врачу, а не заниматься самолечением. Использовать медицинскую маску, одеваться по погоде.При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Особенно тяжело болезнь протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы. Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Но прививка не защищает от инфекции, однако, гарантирует, что болезнь будет протекать в легкой форме.



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