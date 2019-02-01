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Сегодня, 12:31

Все общеобразовательные и дошкольные учреждения города закрыты на карантин


Все общеобразовательные и дошкольные учреждения города закрыты на карантин. Как пояснил главный санитарный врач города Анатолий Французов на еженедельной планерке в Администрации столицы, мониторинг заболеваемости ОРВИ продолжается. Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Так же на планерке были рассмотрены вопросы ремонта светофоров, ямочного ремонта городских дорог и вывоза твердых бытовых отходов. Кроме того, отчет держали и руководители других подразделений столичной мэрии. По некоторым из них даны соответствующие поручения.



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