Активисты Калмыкии – участники Всероссийской акции «Снежный десант». Студенческий отряд КалмГУ сегодня высадился в Малодербетовском районе. Здесь они окажут шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и пенсионерам, проведут тематические лекции по здоровому образу жизни для школьников, профориентационное мероприятие, спортивные состязания с молодежью села. А чуть позже состоится концерт. 6 февраля ребята отправятся в Октябрьский район. Активисты Калмыкии – участники Всероссийской акции «Снежный десант». Студенческий отряд КалмГУ сегодня высадился в Малодербетовском районе. Здесь они окажут шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны и пенсионерам, проведут тематические лекции по здоровому образу жизни для школьников, профориентационное мероприятие, спортивные состязания с молодежью села. А чуть позже состоится концерт. 6 февраля ребята отправятся в Октябрьский район.



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