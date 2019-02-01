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Сегодня, 12:37

Полицейские предупреждают о мошенниках


Полицейские предупреждают о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений. В течение января зарегистрирован ряд преступных фактов, по некоторым из них продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщил сегодня начальник отделения отдела уголовного розыска Управления МВД по Элисте Мингиян Катаев.

По его словам, схема типичная: злоумышленники входят в доверие к продавцам имущества и похищают средства. Один из последних – случай с элистинкой, которая разместила объявление о продаже земельного участка в интернете. Лжепокупатель просит женщину для совершения сделки, произвести ряд операций с банковской карты. В результате по указке мошенника, доверчивая женщина лишилась ста пяти тысяч рублей.

Как правило, мошенники получив деньги, удаляют контакты, меняют сим-карты в телефонах, и не выходят более на связь. И хотя это усложняет поиск преступников, тем не менее, полицейским удается выходить «на след» и привлечь их к ответственности.



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