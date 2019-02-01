Представители Калмыкии – в полуфинале федерального конкурса «Лидеры России». 8 участников от степного региона преодолели заочный отборочный этап. Среди них есть и те, кто уже не впервые участвует в масштабном состязании лучших управленцев страны. В этом году конкурсная программа изменилась. Помимо компьютерного тестирования полуфиналистам предстоит реализовать на территории своего региона социально значимый проект.



Лидер – это еще и тот, кто может брать на себя социальную ответственность. Под таким девизом в этом году проходит Всероссийский конкурс. Помимо компьютерного тестирования и решения управленческих задач полуфиналистам предстоит реализовать на территории своего региона конкретный проект. Помощь нуждающимся – ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим жителям региона, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будут оказывать добровольцы в рамках акции «Сердце спасателя». При помощи единомышленников эту идею реализует заместитель начальника главного управления МЧС по республике Игорь Ремишевский. Конкурс «Лидеры России» позволяет самосовершенствоваться и личностно, и профессионально, говорит участник федерального проекта.



Популяризовать разработку и внедрение новых технологий природопользования в сельской местности Калмыкии. Такова задумка еще одного полуфиналиста престижного конкурса – Араши Болаева. Претворять идею в жизнь он начал в образовательных учреждениях республики. Араша является советником президента Российской академии естественных наук, в совершенстве владеет английским и китайским.



Вновь в рядах полуфиналистов Лидеров России – глава администрации Элисты Окон Нохашкиев. По его словам, опыт предыдущего сезона пригодился и в этот раз. Личностный рост он также готов использовать на благо своей профессиональной деятельности.



Федеральный конкурс управленцев – это своего рода социальный лифт для участников и открытие новых талантов в регионах – для организаторов. Проводится он второй раз. Уже известно, что в полуфинал вышли три тысячи человек. И только около ста из них станут победителями. Представители Калмыкии – в полуфинале федерального конкурса «Лидеры России». 8 участников от степного региона преодолели заочный отборочный этап. Среди них есть и те, кто уже не впервые участвует в масштабном состязании лучших управленцев страны. В этом году конкурсная программа изменилась. Помимо компьютерного тестирования полуфиналистам предстоит реализовать на территории своего региона социально значимый проект.Лидер – это еще и тот, кто может брать на себя социальную ответственность. Под таким девизом в этом году проходит Всероссийский конкурс. Помимо компьютерного тестирования и решения управленческих задач полуфиналистам предстоит реализовать на территории своего региона конкретный проект. Помощь нуждающимся – ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим жителям региона, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будут оказывать добровольцы в рамках акции «Сердце спасателя». При помощи единомышленников эту идею реализует заместитель начальника главного управления МЧС по республике Игорь Ремишевский. Конкурс «Лидеры России» позволяет самосовершенствоваться и личностно, и профессионально, говорит участник федерального проекта.Популяризовать разработку и внедрение новых технологий природопользования в сельской местности Калмыкии. Такова задумка еще одного полуфиналиста престижного конкурса – Араши Болаева. Претворять идею в жизнь он начал в образовательных учреждениях республики. Араша является советником президента Российской академии естественных наук, в совершенстве владеет английским и китайским.Вновь в рядах полуфиналистов Лидеров России – глава администрации Элисты Окон Нохашкиев. По его словам, опыт предыдущего сезона пригодился и в этот раз. Личностный рост он также готов использовать на благо своей профессиональной деятельности.Федеральный конкурс управленцев – это своего рода социальный лифт для участников и открытие новых талантов в регионах – для организаторов. Проводится он второй раз. Уже известно, что в полуфинал вышли три тысячи человек. И только около ста из них станут победителями.



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