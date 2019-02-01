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Сегодня, 12:32

В Элисте дети будут обеспечены местами в детских садах


В Элисте дети от двух месяцев и до трех лет будут обеспечены местами в детских садах. Так, семь дошкольных учреждений за счет пристроек к основным зданиям создадут дополнительные группы для малышей. Калмыкия, как и другие регионы страны, стала участником федеральной программы, которая позволит ликвидировать очередь в ближайшие годы.

Заведующая 24-м детским садом Светлана Горяева рассказывает, что две новые группы будут посещать 40 малышей. Строителям, несмотря на зимнюю погоду, приходится ежедневно выполнять большой объем работы, чтобы дошкольное учреждение не только выглядело современным, но, главное, соответствовало санитарным требованиям. Это большая программа, которая реализуется по поручению президента на федеральные деньги, и на средства из регионального бюджета и местной казны.

В отличие от старого здания заметно преображается пристройка детского сада номер 29. Два корпуса соединили теплым переходом. Здесь уже приступили к внутренней отделочной работе. Подводятся необходимые коммуникации. Создаются комфортные условия и для приема двухмесячных младенцев. Будет отведена комната для кормления. Установлены столы для пеленания, мебель. С открытием новых групп будут созданы и рабочие места.

В Элисте больше всех малышей - в ожидании места в детском саду. Цифра постоянно меняется, говорят специалисты. Потому что родители становятся в очередь сразу в несколько дошкольных учреждений. Да и практика показывает, что мамы зачастую вынуждены выходить из декретного отпуска после полутора лет, когда перестают получать пособие. Механизм создания дополнительных мест различный. В Элисте -альтернативная форма решения задачи, поставленной главой государства - это пристройки, которые сейчас ведутся к семи основным зданиям детского сада. Кстати, строительство объектов идет с опережением графика. По условиям контракта дата – ноябрь этого года.

С вводом новых присроек будет ликвидирована очередность в дошкольные учреждения детей от 2-х месяцев до 3 лет. Ну, а комфорт, тепло и уют нового здания, малыши оценят уже летом.




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