Сегодня в Калмыкии начался прием документов от молодых учителей на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей, - сообщает министерство образования и науки. Всего в этом году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму 3 миллиона.



Право на них имеет педагог до 35 лет, приступивший к работе в государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении республики не ранее 1 июля 2012 года и не позднее 3-х месяцев после окончания университета. Сегодня в Калмыкии начался прием документов от молодых учителей на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей, - сообщает министерство образования и науки. Всего в этом году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму 3 миллиона.Право на них имеет педагог до 35 лет, приступивший к работе в государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении республики не ранее 1 июля 2012 года и не позднее 3-х месяцев после окончания университета.



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