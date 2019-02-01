Сегодня дан старт региональному этапу Всероссийской олимпиады по математике, в котором принимают участие учащиеся 8-х – 11-х классов. Мероприятие пройдет в два тура. Задание, разработанное Центральной предметной методической комиссией Министерства просвещения России, получают в конвертах, их вскрывают и распечатывают непосредственно в аудиториях.



Работы по итогам двух туров будет оценивать предметная комиссия, в составе которой преподаватели КалмГУ. Претендентов на участие в заключительном этапе Олимпиады будет отбирать комиссия при Министерстве просвещения России.



И сегодня же Министерство образования республики организовала предметную олимпиаду для учеников 4 – 7 классов. Итоги его станут известны сегодня вечером. Сегодня дан старт региональному этапу Всероссийской олимпиады по математике, в котором принимают участие учащиеся 8-х – 11-х классов. Мероприятие пройдет в два тура. Задание, разработанное Центральной предметной методической комиссией Министерства просвещения России, получают в конвертах, их вскрывают и распечатывают непосредственно в аудиториях.Работы по итогам двух туров будет оценивать предметная комиссия, в составе которой преподаватели КалмГУ. Претендентов на участие в заключительном этапе Олимпиады будет отбирать комиссия при Министерстве просвещения России.И сегодня же Министерство образования республики организовала предметную олимпиаду для учеников 4 – 7 классов. Итоги его станут известны сегодня вечером.



Смотреть полный выпуск новостей



