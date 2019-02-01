С завтрашнего дня в Элисте на карантин закрываются все школы и детские сады. Постановление об этом было подписано сегодня главным санитарным врачом республики Джангаром Санджиевым. Эта вынужденная мера принята в связи с преодолением недельного эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.



Решение о приостановлении учебного процесса в образовательных заведениях в районах будет принято в понедельник. С завтрашнего дня в Элисте на карантин закрываются все школы и детские сады. Постановление об этом было подписано сегодня главным санитарным врачом республики Джангаром Санджиевым. Эта вынужденная мера принята в связи с преодолением недельного эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.Решение о приостановлении учебного процесса в образовательных заведениях в районах будет принято в понедельник.



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