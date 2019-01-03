Глава кабинета министров Игорь Зотов в прямом эфире общался с жителями Калмыкии в Инстаграм. В общем, он ответил более, чем на 30 вопросов в течение часа. Такой формат общения в социальной сети глава правительства провел впервые.



Основные моменты, которые прозвучали в ходе онлайн-проекта, касались газификации населенных пунктов и улично-дорожной сети, поступило очень много обращений, связанных с жилищно-коммунальной сферой, транспортного сообщения, реконструкции ресбольницы и детской поликлиники.



Ну а начал Игорь Зотов с реализации в текущем году национальных проектов. Как он сообщил, говоря о бюджете, год завершили с минимальным дефицитом. Прирост составил 17 процентов. Эфир можно посмотреть на странице «Степных вестей» в Инстаграм. Глава кабинета министров Игорь Зотов в прямом эфире общался с жителями Калмыкии в Инстаграм. В общем, он ответил более, чем на 30 вопросов в течение часа. Такой формат общения в социальной сети глава правительства провел впервые.Основные моменты, которые прозвучали в ходе онлайн-проекта, касались газификации населенных пунктов и улично-дорожной сети, поступило очень много обращений, связанных с жилищно-коммунальной сферой, транспортного сообщения, реконструкции ресбольницы и детской поликлиники.Ну а начал Игорь Зотов с реализации в текущем году национальных проектов. Как он сообщил, говоря о бюджете, год завершили с минимальным дефицитом. Прирост составил 17 процентов. Эфир можно посмотреть на странице «Степных вестей» в Инстаграм.



Смотреть полный выпуск новостей



