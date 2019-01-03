В республиканской больнице стартуют бесплатные курсы по изучению китайского языка

В республиканской больнице завтра стартуют бесплатные курсы по изучению китайского языка. Уже сформирована первая группа слушателей. На вторую и последующие – набор еще продолжается.



Напомним, идея изучать язык Поднебесной появилась после официального визита в КНР правительственной делегации Калмыкии под руководством Алексея Орлова в конце прошлого года.



По итогам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе и об открытии на территории Ресбольницы Центра китайской народной медицины. Поэтому врачам, медсестрам и другим сотрудникам необходимо освоить навыки общения. В республиканской больнице завтра стартуют бесплатные курсы по изучению китайского языка. Уже сформирована первая группа слушателей. На вторую и последующие – набор еще продолжается.Напомним, идея изучать язык Поднебесной появилась после официального визита в КНР правительственной делегации Калмыкии под руководством Алексея Орлова в конце прошлого года.По итогам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе и об открытии на территории Ресбольницы Центра китайской народной медицины. Поэтому врачам, медсестрам и другим сотрудникам необходимо освоить навыки общения.



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