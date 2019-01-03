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Сегодня, 12:12

В Калмыкии готовятся отключению аналогового вещания


В Калмыкии готовятся отключению аналогового вещания. С 15 апреля телевидение можно будет смотреть только в цифровом качестве. На эти цели в рамках федеральной целевой программы степному региону было выделено 450 миллионов рублей. Кроме того, республиканское правительство окажет помощь жителям с приобретением специальных приставок.

Анатолий Бачаев живет в поселке Комсомольский. Рассказывает, что телевизор с аналоговым сигналом всегда показывал с помехами. Теперь получив в подарок на юбилей новый телевизор со встроенным тюнером, с самого утра наслаждается цифровым изображением 20 каналов.

В Калмыкии для реализации федеральной программы по переходу на новый формат были построены двадцать четыре цифровых телевизионных станции. Сигнал со спутника принимают в Элисте и с помощью специальной аппаратуры передают на телевышку и далее по основным точкам в районах.

Как поясняют специалисты, менять ничего не надо, даже если телевизор старый, достаточно будет подключить к нему приставку. Для того, чтобы все жители республики смогли вовремя перейти на цифровое вещание правительство региона окажет помощь отдельным категориям граждан при закупке необходимого оборудования. Речь идет о компенсации части расходов. Чтобы ее получить, необходимо представить документ о подтверждении соответствующего статуса, и чек о покупке приставки или телевизора с современным тюнером.

Какую приставку купить, как выбрать антенну, как подключить аппаратуру, и где это можно сделать? На все эти вопросы можно получить ответ, позвонив по телефону горячей линии министерства цифрового развития 9-41-51.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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