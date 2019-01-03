ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:11

Родной язык остается обязательным предметом в учебном плане


Родной язык остается обязательным предметом в учебном плане общеобразовательных организаций. Более того, на федеральном уровне создан Фонд поддержки госпрограммы, направленной на сохранение и развитие русского и языков народов, населяющих нашу страну. Об этом рассказал на брифинге профильный министр Николай Манцаев. Он еще раз подчеркнул, что при этом действует принцип добровольности, то есть, право выбора изучать калмыцкий, русский или, например, балкарский остается за школьником. Но если отсутствует преподаватель по какому-то языку, у руководства есть законное право отказать ученику.

Для тех, кто выбрал русский, как родной, хорошая новость. Будут изданы специальные учебники. К сентябрю, возможно, школы получат необходимые комплекты.



Другие новости по теме:

  • В сентябре пройдет очередной этап сдачи ЕГЭ
  • Сохраним родной язык
  • Русский язык в КалмГУ изучают 250 иностранных студентов из 37 стран
  • В Калмыкии создан Совет по изучению и развитию калмыцкого языка
  • Учащиеся республики получат бесплатные учебники
  • Родителей призывают возрождать родной язык в семьях
  • На Всероссийском мастер-классе родных языков калмыцкие учители стали лучшими
  • Калмыцкий как иностранный
  • До сдачи ЕГЭ остается 10 дней
  • Создание фонда сохранения и изучения родных языков народов России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34