Родной язык остается обязательным предметом в учебном плане общеобразовательных организаций. Более того, на федеральном уровне создан Фонд поддержки госпрограммы, направленной на сохранение и развитие русского и языков народов, населяющих нашу страну. Об этом рассказал на брифинге профильный министр Николай Манцаев. Он еще раз подчеркнул, что при этом действует принцип добровольности, то есть, право выбора изучать калмыцкий, русский или, например, балкарский остается за школьником. Но если отсутствует преподаватель по какому-то языку, у руководства есть законное право отказать ученику.



Для тех, кто выбрал русский, как родной, хорошая новость. Будут изданы специальные учебники. К сентябрю, возможно, школы получат необходимые комплекты. Родной язык остается обязательным предметом в учебном плане общеобразовательных организаций. Более того, на федеральном уровне создан Фонд поддержки госпрограммы, направленной на сохранение и развитие русского и языков народов, населяющих нашу страну. Об этом рассказал на брифинге профильный министр Николай Манцаев. Он еще раз подчеркнул, что при этом действует принцип добровольности, то есть, право выбора изучать калмыцкий, русский или, например, балкарский остается за школьником. Но если отсутствует преподаватель по какому-то языку, у руководства есть законное право отказать ученику.Для тех, кто выбрал русский, как родной, хорошая новость. Будут изданы специальные учебники. К сентябрю, возможно, школы получат необходимые комплекты.



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