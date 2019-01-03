Начинается запись в школу будущих первоклассников

Запись в школу будущих первоклассников должна начаться не позднее этой пятницы и вплоть до 30 июня. Это стартовый этап подачи документов по так называемому территориальному принципу, то есть в зависимости от места жительства семьи будущего ученика. К примеру, в третьей школе уже с сегодняшнего дня принимают заявления.



Баина Басанова умеет не только считать, но и писать и читать. Так что ребенок практически готов к школе. Оставалось написать заявление в образовательное учреждение. Мама оформила все необходимые документы и провела экскурсию по классам. Девочка в числе первых попала в список будущих первоклассников третьей школы. И решила, не дожидаясь первого сентября, сесть за парту. Пока вместе с мамой. Со школой определились сразу, говорит Динара Басанова. Как положено, по месту жительства. Кроме того, здесь учатся двое ее детей.



Директор школы Александр Ким говорит, что традиционно будут сформированы пять классов. Но, как правило, заявлений бывает больше. Школа расположена в самом центре города, потому желающих учиться здесь очень много.



Для этого городское управление образования совместно с Роспотребнадзором разработало дорожную карту по наполняемости классов, создаются дополнительные учебные помещения. В прошлом году оборудовали два. В этнокультурной гимназии уже сформировано 4 класса будущих учеников. Желающих много, но, увы, всех принять не могут.



Новая школа в этом случае просто необходима, говорит Людмила Минькова. В 2021 году начнется возведение образовательного учреждения в Южной части Элисты. Тогда не будет возникать проблемы подобного характера, говорит она. Между тем, родителям, получающим отказ по причине высокой наполняемости первых классов в тех школах, где они планировали обучение своего ребенка, следует обращаться в Управление образования городской администрации. Здесь помогут с устройством на свободные места в другие школы. Документы будут принимать с 1 июля до момента укомплектования классов, но не позднее 5 сентября. А до 30 июня обозначены сроки для детей, проживающих и закрепленных за определенной школой. По предварительным данным, впервые за парту в сентябре сядут примерно 1700 малышей. Запись в школу будущих первоклассников должна начаться не позднее этой пятницы и вплоть до 30 июня. Это стартовый этап подачи документов по так называемому территориальному принципу, то есть в зависимости от места жительства семьи будущего ученика. К примеру, в третьей школе уже с сегодняшнего дня принимают заявления.Баина Басанова умеет не только считать, но и писать и читать. Так что ребенок практически готов к школе. Оставалось написать заявление в образовательное учреждение. Мама оформила все необходимые документы и провела экскурсию по классам. Девочка в числе первых попала в список будущих первоклассников третьей школы. И решила, не дожидаясь первого сентября, сесть за парту. Пока вместе с мамой. Со школой определились сразу, говорит Динара Басанова. Как положено, по месту жительства. Кроме того, здесь учатся двое ее детей.Директор школы Александр Ким говорит, что традиционно будут сформированы пять классов. Но, как правило, заявлений бывает больше. Школа расположена в самом центре города, потому желающих учиться здесь очень много.Для этого городское управление образования совместно с Роспотребнадзором разработало дорожную карту по наполняемости классов, создаются дополнительные учебные помещения. В прошлом году оборудовали два. В этнокультурной гимназии уже сформировано 4 класса будущих учеников. Желающих много, но, увы, всех принять не могут.Новая школа в этом случае просто необходима, говорит Людмила Минькова. В 2021 году начнется возведение образовательного учреждения в Южной части Элисты. Тогда не будет возникать проблемы подобного характера, говорит она. Между тем, родителям, получающим отказ по причине высокой наполняемости первых классов в тех школах, где они планировали обучение своего ребенка, следует обращаться в Управление образования городской администрации. Здесь помогут с устройством на свободные места в другие школы. Документы будут принимать с 1 июля до момента укомплектования классов, но не позднее 5 сентября. А до 30 июня обозначены сроки для детей, проживающих и закрепленных за определенной школой. По предварительным данным, впервые за парту в сентябре сядут примерно 1700 малышей.



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