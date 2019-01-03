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Сегодня, 12:08

«Здесь и сейчас» о ситуации по заболеваемости гриппом


Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Калмыкии – главная тема очередного выпуска интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. Она выйдет сегодня в прямом эфире. В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы.

Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. И, напомню, прямая видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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