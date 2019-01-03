В Элисте закрыты на карантин еще две школы

С сегодняшнего дня в Элисте, помимо коррекционной школы- интерната, закрыты на карантин еще две школы: третья и двадцать вторая. Как сообщил главный санитарный врач города, это связано с большим числом заболевших ОРВИ. Диагноз грипп подтвердился у более чем пятидесяти человек. В их числе и дети до 14 лет. Будут ли закрыты остальные школы, станет известно к концу недели. С сегодняшнего дня в Элисте, помимо коррекционной школы- интерната, закрыты на карантин еще две школы: третья и двадцать вторая. Как сообщил главный санитарный врач города, это связано с большим числом заболевших ОРВИ. Диагноз грипп подтвердился у более чем пятидесяти человек. В их числе и дети до 14 лет. Будут ли закрыты остальные школы, станет известно к концу недели.



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