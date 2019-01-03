Глава Калмыкии исполнит мечту студента из Тывы, которую он получил с «Елки желаний». Напомним, новогодняя акция проходила в Кремле. В числе других руководителей регионов Алексей Орлов также прочитал письма с желаниями ребят из Калмыкии.



Одно из них было от Угера Монгуш. Он – сирота, учится на втором курсе Элистинского политехнического колледжа. Будучи волонтером регионального движения «Абилимпикс», он первый отозвался на призыв о помощи инвалиду-колясочнику. Дважды в неделю Угер сопровождает его на диализ. Этот поступок не остался незамеченным. Федеральный волонтерский центр обратился к Алексею Орлову с просьбой осуществить давнюю мечту юноши побывать в городе на Неве.



Алексей Орлов дал поручение профильному ведомству продумать экскурсионную программу. Ну, а в Санкт-Петербург Угер Монгуш отправится прямо из Элисты. Авиасообщение с культурной столицей откроется этой весной. Глава Калмыкии исполнит мечту студента из Тывы, которую он получил с «Елки желаний». Напомним, новогодняя акция проходила в Кремле. В числе других руководителей регионов Алексей Орлов также прочитал письма с желаниями ребят из Калмыкии.Одно из них было от Угера Монгуш. Он – сирота, учится на втором курсе Элистинского политехнического колледжа. Будучи волонтером регионального движения «Абилимпикс», он первый отозвался на призыв о помощи инвалиду-колясочнику. Дважды в неделю Угер сопровождает его на диализ. Этот поступок не остался незамеченным. Федеральный волонтерский центр обратился к Алексею Орлову с просьбой осуществить давнюю мечту юноши побывать в городе на Неве.Алексей Орлов дал поручение профильному ведомству продумать экскурсионную программу. Ну, а в Санкт-Петербург Угер Монгуш отправится прямо из Элисты. Авиасообщение с культурной столицей откроется этой весной.



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