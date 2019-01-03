Музею биосферного заповедника «Черные земли» исполнился год

Годовщину со дня открытия отмечает природно-этнографический музей биосферного заповедника «Черные земли». За столь короткий период работы он приобрел большую популярность не только у жителей района, но и у гостей республики. Большинство экспонатов были найдены на территории заповедника и федеральных заказников. Сегодня его коллекция пополнилась аммонитами, белемнитами и моллюсками, обитавшими на этой территории 150 миллионов лет назад.



Фонды музея регулярно пополняются новыми экспонатами, говорит директор заповедника Черные земли Батаар Убушаев. Эта новая коллекция появилась благодаря московскому палеонтологу Дмитрию Буеву. Древние окаменелости он нашел в пределах древнего океана Тетис, омывавшего около миллиарда лет назад территорию современной Калмыкии.



Есть здесь и другие уникальные предметы. Например, нижняя челюсть крупного животного, найденная 15 лет тому назад рыбаками на Волге. Как считают ученые, это останки степного мамонта, обитавшего на территории степного региона триста тысяч лет назад. Год назад, когда состоялось торжественное открытие музея, говорит директор государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев, мы не ожидали, что все эти экспонаты, собранные сотрудниками заповедника, вызовут огромный интерес. Наконечники стрел, различные орудия труда и быта, от эпохи неолита и до периода поздних кочевников, муляжи степных животных в натуральную величину - все это очень интересно не только взрослым, но и детям, которые часто проводят здесь свободное время.



Также здесь представлена флора и фауна калмыцкой степи. По словам учителя биологии Комсомольской средней школы Елены Мирошниченко, собранные здесь экспонаты стали своего рода наглядным пособием при изучении родного края.



Этнографическая часть представлена старинными женскими и мужскими украшениями, а расположена она в зале, который оформлен под стилизованную калмыцкую кибитку. Для всех желающих посетить музей проводятся бесплатные экскурсии. Годовщину со дня открытия отмечает природно-этнографический музей биосферного заповедника «Черные земли». За столь короткий период работы он приобрел большую популярность не только у жителей района, но и у гостей республики. Большинство экспонатов были найдены на территории заповедника и федеральных заказников. Сегодня его коллекция пополнилась аммонитами, белемнитами и моллюсками, обитавшими на этой территории 150 миллионов лет назад.Фонды музея регулярно пополняются новыми экспонатами, говорит директор заповедника Черные земли Батаар Убушаев. Эта новая коллекция появилась благодаря московскому палеонтологу Дмитрию Буеву. Древние окаменелости он нашел в пределах древнего океана Тетис, омывавшего около миллиарда лет назад территорию современной Калмыкии.Есть здесь и другие уникальные предметы. Например, нижняя челюсть крупного животного, найденная 15 лет тому назад рыбаками на Волге. Как считают ученые, это останки степного мамонта, обитавшего на территории степного региона триста тысяч лет назад. Год назад, когда состоялось торжественное открытие музея, говорит директор государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев, мы не ожидали, что все эти экспонаты, собранные сотрудниками заповедника, вызовут огромный интерес. Наконечники стрел, различные орудия труда и быта, от эпохи неолита и до периода поздних кочевников, муляжи степных животных в натуральную величину - все это очень интересно не только взрослым, но и детям, которые часто проводят здесь свободное время.Также здесь представлена флора и фауна калмыцкой степи. По словам учителя биологии Комсомольской средней школы Елены Мирошниченко, собранные здесь экспонаты стали своего рода наглядным пособием при изучении родного края.Этнографическая часть представлена старинными женскими и мужскими украшениями, а расположена она в зале, который оформлен под стилизованную калмыцкую кибитку. Для всех желающих посетить музей проводятся бесплатные экскурсии.



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