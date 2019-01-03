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Сегодня, 12:02

Увеличатся социальные выплаты льготников Калмыкии


С 1 февраля на 4 целых 3 десятых процента увеличатся социальные выплаты для 28 с половиной тысячи льготников Калмыкии. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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