Увеличатся социальные выплаты льготников Калмыкии

С 1 февраля на 4 целых 3 десятых процента увеличатся социальные выплаты для 28 с половиной тысячи льготников Калмыкии. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг. С 1 февраля на 4 целых 3 десятых процента увеличатся социальные выплаты для 28 с половиной тысячи льготников Калмыкии. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг.



Смотреть полный выпуск новостей



