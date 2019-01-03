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Сегодня, 11:58

Глава Калмыкии провел совещание по вопросам безопасности


Глава Калмыкии накануне провел совещание по вопросам безопасности в многоэтажках при использовании газа в быту. По мнению Алексея Орлова охвачены должны быть каждая квартира, каждый дом.

Ответ держали представители ответственных ведомств, в том числе министерства ЖКХ, управления МЧС и газовой службы. По итогам им были даны конкретные поручения.

По данным представителей газовой службы, охват договорами обслуживания внутридомового газового оборудования по региону составляет 95 процентов. Этот показатель должен быть стопроцентным, подчеркивает глава региона. Иначе сохраняется угроза безопасности. А потому, в тех случаях, когда хозяева препятствуют проверкам или же временно не проживают, необходимо привлекать представителей жилинспекции и правоохранительных органов.

Также Алексей Орлов просит прояснить ситуацию в случаях, когда обслуживание проводятся непосредственно по договорам.

А вот списки тех, кто не заключает договоры на обслуживание, по мнению прокурора Романа Тютюника, не надо направлять в правоохранительные органы. Есть вполне законное решение.

Между тем, начальник Инспекции жилищного надзора Владимир Хошаев акцентирует внимание на мерах, которые на его взгляд, будут способствовать снижению аварийных ситуаций при использовании газового оборудования. Это широкое информирование население через СМИ и в Интернете о действующем порядке содержания и ремонте, а также условиях заключения договоров о техобслуживании. Эти данные должны быть размещены на стендах в офисах управляющих компаний и многоквартирных домов. Профилактические меры предпринимает и Управление МЧС.

А профильный Министр Нелли Ткачева доложила о ситуации в домах с одной или несколькими квартирами с автономным отоплением.

Обсудили еще один вопрос, связанный с использованием баллонов с сжиженным газом. По мнению специалистов, это опасное оборудование, тем более, что проблемы с его реализацией и эксплуатацией существуют и на федеральном уровне из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Глава региона поручает проработать этот вопрос.

В марте состоится очередное совещание. Представители газовой службы и профильных ведомств должны держать отчет о конкретном исполнении по принятым решениям.



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