Поисковики создали передвижную музейную экспозицию

«За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна». Это проект ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия», который реализуется в регионе с конца прошлого года на средства фонда президентских грантов. Благодаря этому участники патриотического движения создали передвижную музейную экспозицию, с которой теперь знакомят элистинских школьников, а также проводят для них лекции и беседы.



Демонстрация оружия времен великой отечественной войны, найденное во время раскопок и отреставрированное руками участников поискового отряда, и, конечно, рассказы о том, как это было. Общение с элистинскими школьниками – это не только реализация просветительского проекта «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна», но и возможность привлечь в свои ряды новых членов.



За тридцать лет существования в республике поисковой ассоциации, ее участникам удалось поднять останки более четырех с половиной тысяч советских солдат. Имена почти двухсот из них удалось восстановить. На следующей неделе поисковая группа вновь выезжает в город Подольск Московской области для изучения документов в центральном архиве министерства обороны России.



Поисковые отряды совместно с калмыцким региональным отделением «Бессмертный полк России» занимается и розыском информации о героях Первой мировой войны. Преданными забвению оказались не менее трех с половиной тысяч уроженцев степного края.



Было что рассказать и показать на этой встрече и учащимся второй элистинской школы. Во время освобождения Элисты от немецкой оккупации 31 декабря 1942 году ее здание было сожжено и 13 долгих лет ожидало восстановления. В музее учебного заведения хранится информация и о выпускниках, проявивших мужество и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. Главный экспонат здесь – парта героя, посвященная санинструктору Раисе Веткаловой.



Нам есть что помнить, и чем гордиться – девиз поисковиков и учащихся элистинских школ. «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна». Это проект ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия», который реализуется в регионе с конца прошлого года на средства фонда президентских грантов. Благодаря этому участники патриотического движения создали передвижную музейную экспозицию, с которой теперь знакомят элистинских школьников, а также проводят для них лекции и беседы.Демонстрация оружия времен великой отечественной войны, найденное во время раскопок и отреставрированное руками участников поискового отряда, и, конечно, рассказы о том, как это было. Общение с элистинскими школьниками – это не только реализация просветительского проекта «За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна», но и возможность привлечь в свои ряды новых членов.За тридцать лет существования в республике поисковой ассоциации, ее участникам удалось поднять останки более четырех с половиной тысяч советских солдат. Имена почти двухсот из них удалось восстановить. На следующей неделе поисковая группа вновь выезжает в город Подольск Московской области для изучения документов в центральном архиве министерства обороны России.Поисковые отряды совместно с калмыцким региональным отделением «Бессмертный полк России» занимается и розыском информации о героях Первой мировой войны. Преданными забвению оказались не менее трех с половиной тысяч уроженцев степного края.Было что рассказать и показать на этой встрече и учащимся второй элистинской школы. Во время освобождения Элисты от немецкой оккупации 31 декабря 1942 году ее здание было сожжено и 13 долгих лет ожидало восстановления. В музее учебного заведения хранится информация и о выпускниках, проявивших мужество и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. Главный экспонат здесь – парта героя, посвященная санинструктору Раисе Веткаловой.Нам есть что помнить, и чем гордиться – девиз поисковиков и учащихся элистинских школ.



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