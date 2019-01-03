В Элисте закрыты 3 школы

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, на сегодня из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 3 школы, 3 детских сада, одно среднее специальное учебное заведение и коррекционная школа-интернат в Элисте.



Кроме того, на карантине 46 классов в 14 школах и 12 групп в детских садах. Так, сообщает главный санитарный врач Калмыкии, за неделю ОРВИ заболели 963 человека, из них подавляющее большинство дети.



По словам Джангара Санджиева сегодня состоялось селекторное совещание с регионами, в 23-х эпидпорог преодолён. Темпы увеличились в три раза. Что касается Калмыкии, то республика пока не вошла в этот список благодаря самому большому охвату населения вакцинацией. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, на сегодня из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 3 школы, 3 детских сада, одно среднее специальное учебное заведение и коррекционная школа-интернат в Элисте.Кроме того, на карантине 46 классов в 14 школах и 12 групп в детских садах. Так, сообщает главный санитарный врач Калмыкии, за неделю ОРВИ заболели 963 человека, из них подавляющее большинство дети.По словам Джангара Санджиева сегодня состоялось селекторное совещание с регионами, в 23-х эпидпорог преодолён. Темпы увеличились в три раза. Что касается Калмыкии, то республика пока не вошла в этот список благодаря самому большому охвату населения вакцинацией.



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