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Сегодня, 12:22

В Элисте закрыты 3 школы


Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, на сегодня из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 3 школы, 3 детских сада, одно среднее специальное учебное заведение и коррекционная школа-интернат в Элисте.

Кроме того, на карантине 46 классов в 14 школах и 12 групп в детских садах. Так, сообщает главный санитарный врач Калмыкии, за неделю ОРВИ заболели 963 человека, из них подавляющее большинство дети.

По словам Джангара Санджиева сегодня состоялось селекторное совещание с регионами, в 23-х эпидпорог преодолён. Темпы увеличились в три раза. Что касается Калмыкии, то республика пока не вошла в этот список благодаря самому большому охвату населения вакцинацией.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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