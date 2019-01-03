Выпускники готовятся к ЕГЭ

До 1 февраля выпускники должны определиться с предметами, которые они будут сдавать на итоговой аттестации. Кстати, в этом году введены ряд новшеств. Одно из них связано с математикой. Об этом говорили в ходе специальных собраний с одинадцатиклассниками и их родителями. Такие встречи проходят не только в Элисте, но и во всех районах республики. Участие принимают и представители ответственных организаций.



Ответственная пора наступает не только для самих школьников, но и для педагогов и родителей. На собрании заместитель профильного министра Татьяна Питкеева рассказала об особенностях организации государственной итоговой аттестации. Акцент сделала на нововведениях. Если раньше, выпускники могли одновременно сдавать и базовый и профильный экзамен по математике, то сейчас до 1 февраля ребятам нужно написать заявление, выбрав только один. Так, большинство учащихся Элистинского лицея, предпочли уровень посложнее, потому что планирует поступать в лучшие ВУЗы страны, говорят ребята. В своих силах они уверены, но все же волнение присутствует.



Еще одним нововведением в этом году стало включение в список предметов ЕГЭ китайского языка. Пока заявлений на эту дисциплину нет. Дело в том, что в регионе его изучают только на факультативных занятиях.



Кроме того, претерпела изменения и содержательная часть некоторых предметов. В частности, по русскому языку, говорит учитель Элистинского лицея Светлана Музраева. Поэтому в эти дни идет активная подготовка по этой дисциплине не только непосредственно на занятиях, но и во внеурочное время. Задания сейчас дают возможность анализировать, сравнивать и понять, как мыслит ученик, говорят педагоги.



Кстати, повезло тем десятиклассникам, которые в прошлом учебном году решили сдать ЕГЭ по русскому языку заранее. Как, например, ученик Элистинского лицея Мерген Петров. Баллы он получил высокие, и сейчас ему не придется проходить испытание. Зато больше времени сможет уделить подготовке по другим предметам.



Как и в прежние годы, итоговая аттестация проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. Предусмотрены и резервные сроки. Учебные классы будут оснащены видеокамерами. Эти меры позволяют исключить нарушения и в 2019 году остаются без изменений. До 1 февраля выпускники должны определиться с предметами, которые они будут сдавать на итоговой аттестации. Кстати, в этом году введены ряд новшеств. Одно из них связано с математикой. Об этом говорили в ходе специальных собраний с одинадцатиклассниками и их родителями. Такие встречи проходят не только в Элисте, но и во всех районах республики. Участие принимают и представители ответственных организаций.Ответственная пора наступает не только для самих школьников, но и для педагогов и родителей. На собрании заместитель профильного министра Татьяна Питкеева рассказала об особенностях организации государственной итоговой аттестации. Акцент сделала на нововведениях. Если раньше, выпускники могли одновременно сдавать и базовый и профильный экзамен по математике, то сейчас до 1 февраля ребятам нужно написать заявление, выбрав только один. Так, большинство учащихся Элистинского лицея, предпочли уровень посложнее, потому что планирует поступать в лучшие ВУЗы страны, говорят ребята. В своих силах они уверены, но все же волнение присутствует.Еще одним нововведением в этом году стало включение в список предметов ЕГЭ китайского языка. Пока заявлений на эту дисциплину нет. Дело в том, что в регионе его изучают только на факультативных занятиях.Кроме того, претерпела изменения и содержательная часть некоторых предметов. В частности, по русскому языку, говорит учитель Элистинского лицея Светлана Музраева. Поэтому в эти дни идет активная подготовка по этой дисциплине не только непосредственно на занятиях, но и во внеурочное время. Задания сейчас дают возможность анализировать, сравнивать и понять, как мыслит ученик, говорят педагоги.Кстати, повезло тем десятиклассникам, которые в прошлом учебном году решили сдать ЕГЭ по русскому языку заранее. Как, например, ученик Элистинского лицея Мерген Петров. Баллы он получил высокие, и сейчас ему не придется проходить испытание. Зато больше времени сможет уделить подготовке по другим предметам.Как и в прежние годы, итоговая аттестация проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. Предусмотрены и резервные сроки. Учебные классы будут оснащены видеокамерами. Эти меры позволяют исключить нарушения и в 2019 году остаются без изменений.



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