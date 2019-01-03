В Калмыкии прошли рождественские чтения

Священнослужители и педагоги Калмыкии принимают участие в 27-х международных рождественских образовательных чтениях. Они начались в Москве. Главная тема этого года: «Молодежь: свобода и ответственность».



Делегацию республики возглавляет архиепископ Юстиниан. В ее составе также: учителя Элисты, сёл Садовое и Вознесеновка, а также преподаватели двух ВУЗов.



Сегодня в программе: семинары, научно-практическая конференция. Также будут работать секции по темам: профилактика наркомании, биоэтика и демография, молодежные инициативы. Священнослужители и педагоги Калмыкии принимают участие в 27-х международных рождественских образовательных чтениях. Они начались в Москве. Главная тема этого года: «Молодежь: свобода и ответственность».Делегацию республики возглавляет архиепископ Юстиниан. В ее составе также: учителя Элисты, сёл Садовое и Вознесеновка, а также преподаватели двух ВУЗов.Сегодня в программе: семинары, научно-практическая конференция. Также будут работать секции по темам: профилактика наркомании, биоэтика и демография, молодежные инициативы.



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