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Сегодня, 12:16

В Калмыкии прошли рождественские чтения


Священнослужители и педагоги Калмыкии принимают участие в 27-х международных рождественских образовательных чтениях. Они начались в Москве. Главная тема этого года: «Молодежь: свобода и ответственность».

Делегацию республики возглавляет архиепископ Юстиниан. В ее составе также: учителя Элисты, сёл Садовое и Вознесеновка, а также преподаватели двух ВУЗов.

Сегодня в программе: семинары, научно-практическая конференция. Также будут работать секции по темам: профилактика наркомании, биоэтика и демография, молодежные инициативы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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