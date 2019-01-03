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Сегодня, 12:14

Бадма Башанкаев провел четыре высокотехнологичных операций


В стенах ресбольницы известный российский хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев провел сразу несколько онкологических операций с использованием лапароскопии. Приезжает в Калмыкию он не в первый раз. И всегда старается не только помочь пациентам со сложными диагнозами, но и поделиться опытом с коллегами.

Все четыре операции – в течение одного дня. По признанию Бадмы Башанкаева, его это ничуть не смущает. В Московском Центре хирургии, которым он руководит, их значительно больше. Главное, за последние годы коллеги в Элисте наработали определенный опыт, и значительно повысили уровень квалификации.

Молодой хирург Арслан Демкин говорит, что высокотехнологичные операции в стенах ресбольницы и онкодиспансера – это уже не новшество. Во многом благодаря сотрудничеству с Бадмой Башанкаевым. В рамках благотворительной программы по онкологии, начиная с 2014 года, он лично участвовал в проведении сложных операций. А дорогостоящие аппараты и препараты тогда привозил с собой. Теперь и в наших учреждениях в корне изменилась ситуация и с кадрами, и с оборудованием.

Колопроктология стала еще одним направлением в республиканской больнице, которому также уделяется пристальное внимание. Две операции, которые пройдут под руководством Бадмы Башанкаева, из числа сложных. У обоих пациентов заболевание в запущенной форме. Потому, по словам зам главного врача по хирургии Светланы Кусьминовой, решили привлечь к работе Башанкаева.

Мастер-класс проходит и студент четвертого курса Казанского медуниверситета Санал Башанкаев. На операциях, которые проводит его старший брат, присутствует не первый раз. Его мечта – и в профессии быть похожим на него.

Между тем, по признанию калмыцких коллег, многое дают научно-практические конференции, проводимые по инициативе Башанкаева. Одна из ближайших состоится в Пятигорске.



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