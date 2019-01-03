Льгота оплаты госпошлины продлена на два года

Тридцатипроцентная скидка при оплате госпошлины через портал госуслуг продлена еще на два года. В том числе это касается и оплаты услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией – регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений.



Это стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве. Скидка предоставляется только для физических лиц и при безналичной оплате. Тридцатипроцентная скидка при оплате госпошлины через портал госуслуг продлена еще на два года. В том числе это касается и оплаты услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией – регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений.Это стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве. Скидка предоставляется только для физических лиц и при безналичной оплате.



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