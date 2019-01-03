ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:07

В администрации Элисты начался прием предложений по благоустройству


В администрации Элисты начался прием предложений о включении общественной территории города в перечень объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в этом году. Внести свои идеи можно до 15 февраля.

Общественные обсуждения начались и селе Воробьевка Приютненского района. Мероприятия будут проведены в рамках благоустройства площади «Центральная». Самые популярные и интересные предложения сельчан, которые также принимаются до 15 февраля, будут учтены при разработке дизайн-проекта.

В этом году во втором этапе благоустройства парков и площадей также впервые участие принимает поселок Цаган-Аман Юстинского района. Всего же в этом году по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте.

В ходе реализации программы комфортная городская среда в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк. На эти цели выделены 70 миллионов рублей.



Другие новости по теме:

  • Программа улучшения комфортной среды работает
  • Завершился предварительный этап голосования по отбору общественных территорий для благоустройства
  • В Элисте проверили реализацию программы "Комфортная городская среда"
  • Завершается очередной этап благоустройства городской среды
  • Лаганцы выбирают территорию для благоустройства
  • В селе Приютное продолжают благоустраивать улицы
  • Яшалтинцы оценили благоустройство центрального парка
  • Дворовые территории города обретут новый вид
  • Жители города выбрали общественное место для благоустройства
  • В Ики-Буруле начались работы по благоустройству Малого парка

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34