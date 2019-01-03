В администрации Элисты начался прием предложений по благоустройству

В администрации Элисты начался прием предложений о включении общественной территории города в перечень объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в этом году. Внести свои идеи можно до 15 февраля.



Общественные обсуждения начались и селе Воробьевка Приютненского района. Мероприятия будут проведены в рамках благоустройства площади «Центральная». Самые популярные и интересные предложения сельчан, которые также принимаются до 15 февраля, будут учтены при разработке дизайн-проекта.



В этом году во втором этапе благоустройства парков и площадей также впервые участие принимает поселок Цаган-Аман Юстинского района. Всего же в этом году по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте.



В ходе реализации программы комфортная городская среда в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк. На эти цели выделены 70 миллионов рублей. В администрации Элисты начался прием предложений о включении общественной территории города в перечень объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в этом году. Внести свои идеи можно до 15 февраля.Общественные обсуждения начались и селе Воробьевка Приютненского района. Мероприятия будут проведены в рамках благоустройства площади «Центральная». Самые популярные и интересные предложения сельчан, которые также принимаются до 15 февраля, будут учтены при разработке дизайн-проекта.В этом году во втором этапе благоустройства парков и площадей также впервые участие принимает поселок Цаган-Аман Юстинского района. Всего же в этом году по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте.В ходе реализации программы комфортная городская среда в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк. На эти цели выделены 70 миллионов рублей.



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