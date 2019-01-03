Управленцы из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса

Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» в ЮФО пройдет в первой декаде февраля. В завершающий этап пробились свыше 300 человек из 8 регионов.



Калмыкию представят 8 участников, в прошлом году, напомню, их было семеро. Кстати, наибольшее количество управленцев из Краснодарского края. Затем Ростовская, Волгоградская области, Севастополь и Крым, Астраханская область. Полуфиналистам предстоит пройти компьютерное тестирование и решить управленческие задачи. Кроме того, участникам необходимо провести социальную акцию на территории своего региона.



Напомним, конкурс проводится по инициативе главы государства, главная цель – поддержать перспективных руководителей. Финал конкурса состоится в марте в Сочи. Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» в ЮФО пройдет в первой декаде февраля. В завершающий этап пробились свыше 300 человек из 8 регионов.Калмыкию представят 8 участников, в прошлом году, напомню, их было семеро. Кстати, наибольшее количество управленцев из Краснодарского края. Затем Ростовская, Волгоградская области, Севастополь и Крым, Астраханская область. Полуфиналистам предстоит пройти компьютерное тестирование и решить управленческие задачи. Кроме того, участникам необходимо провести социальную акцию на территории своего региона.Напомним, конкурс проводится по инициативе главы государства, главная цель – поддержать перспективных руководителей. Финал конкурса состоится в марте в Сочи.



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