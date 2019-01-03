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Сегодня, 12:03

Сезон гриппа и простуд


Сезон гриппа и простуд в степном регионе в самом разгаре. И хотя, по данным специалистов, эпидемиологический порог не превышен, темпы заболеваемости растут ежедневно. Речь идет об ОРВИ и гриппе, в том числе так называемом свином. Так как детей в этом списке – большинство, на карантин закрываются дошкольные и школьные учебные заведения. Как уберечься от заражения? Хватает ли противовирусных препаратов в аптеках?

На прием к педиатру очередь. Впрочем, по словам сотрудников медучреждения, характерная для этого времени года. При этом, число заболевших ОРВИ детей растет с каждым днем. Подтвердились среди несовершеннолетних и случаи гриппа. У недугов схожие симптомы, а потому при первых же признаках необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачу.

Медики утверждают: те, кто получил прививки, намного лучше переносят острые респираторные заболевания.

Среди циркулирующих в этом эпидсезоне вирусов грипп В, Н3N1 и так называемый свиной грипп А Н1N1. Он отличается высокой токсичностью, что негативно сказывается на сердечнососудистой и центральной нервной системе. А при несвоевременном лечении может привести к тяжелым формам пневмонии. В городских аптеках всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом прогнозируемо привел к увеличению спроса на противовирусные препараты, лекарства, предназначенные снимать симптомы простуды, и медицинские маски.

Пик заболеваемости, то есть период, когда эпидемиологический порог будет перейден, по расчетам специалистов, произойдет в середине февраля. А пока во всех образовательных учреждениях должны действовать строгие утренние фильтры по приему детей, режимы проветривания. И другие профилактические меры.

Специалисты призывают жителей республики заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Не пренебрегать элементарными мерами безопасности и откладывать визит к врачу.



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