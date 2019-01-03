В эфире радио - программа «Наследие»

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия очередной выпуск совместного проекта нашей телерадиокомпании и Калмыцкого научного центра РАН программа «Наследие». На этот раз она выходит на русском языке.



Гость студии - сотрудник отдела комплексного мониторинга и информационных технологий Алексей Булуктаев, Он расскажет о создании первой интерактивной экологической карты Калмыкии. Слушайте программу «Наследие» сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия очередной выпуск совместного проекта нашей телерадиокомпании и Калмыцкого научного центра РАН программа «Наследие». На этот раз она выходит на русском языке.Гость студии - сотрудник отдела комплексного мониторинга и информационных технологий Алексей Булуктаев, Он расскажет о создании первой интерактивной экологической карты Калмыкии. Слушайте программу «Наследие» сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ.



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