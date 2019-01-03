Калмыкия отметит 5 февраля национальный праздник «Цаган Сар». Соответствующий указ подписал глава региона. Запланированы праздничные мероприятия. Так, администрация города приглашает всех отметить наступление весны на площади «Пагода Семи дней» в 13 часов.



В Городовиковском районе пройдет первый конкурс на самый большой борцог. Праздничный день будет насыщен увлекательными играми, конкурсами, выставками прикладного народного творчества. А государственный ансамбль «Тюльпан» порадует концертом. Калмыкия отметит 5 февраля национальный праздник «Цаган Сар». Соответствующий указ подписал глава региона. Запланированы праздничные мероприятия. Так, администрация города приглашает всех отметить наступление весны на площади «Пагода Семи дней» в 13 часов.В Городовиковском районе пройдет первый конкурс на самый большой борцог. Праздничный день будет насыщен увлекательными играми, конкурсами, выставками прикладного народного творчества. А государственный ансамбль «Тюльпан» порадует концертом.



Смотреть полный выпуск новостей



