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Сегодня, 12:09

Калмыкия отметит 5 февраля национальный праздник «Цаган Сар»


Калмыкия отметит 5 февраля национальный праздник «Цаган Сар». Соответствующий указ подписал глава региона. Запланированы праздничные мероприятия. Так, администрация города приглашает всех отметить наступление весны на площади «Пагода Семи дней» в 13 часов.

В Городовиковском районе пройдет первый конкурс на самый большой борцог. Праздничный день будет насыщен увлекательными играми, конкурсами, выставками прикладного народного творчества. А государственный ансамбль «Тюльпан» порадует концертом.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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