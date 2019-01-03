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Сегодня, 12:08

Сегодня день рождения правящего Архиерея элистинской и калмыцкой епархии Юстиниана


Сегодня день рождения правящего Архиерея элистинской и калмыцкой епархии Юстиниана. Владыку поздравил глава республики. Он отметил заслуги архиепископа в духовно-нравственном возрождении общества, в укреплении межнационального и межрелигиозного мира и пожелал ему успехов в христианском служении.

«Ваше чуткое внимание к прихожанам, сердечность и отзывчивость заслуживают самых добрых слов признательности и глубокого уважения», - отметил Алексей Орлов.

Между тем, архиепископ по традиции поздравления официально принимает в день памяти небесного покровителя, святого праведного царя Юстиниана, Это 27 ноября. Тезоименитство – это важный день в жизни каждого христианина, оно также считается вторым днем рождения.



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