«Диалог на равных». В Калмыкии продолжается проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает прямое общение студентов с успешными и интересными людьми. Ребята на примере своих собеседников смогут не только убедиться, что можно добиться успеха в различных сферах, но и узнать, как это сделать. В этот раз искренний разговор состоялся с Савром Катаевым - заслуженным деятелем искусств республики, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, главным дирижером Национального оркестра.



Анастасия Фурсенко – будущий биолог, она учится в Калмыцком государственном университете. Девушка активно участвует в жизни ВУЗа. Считает, что современным выпускникам сложно определиться с профессией. Новые направления, порой, смежные профили – при выборе специальности не помешали бы профориентационные курсы. Да и будучи студентами, молодые люди не всегда уверены, что находятся на верном пути, говорит девушка.



Между тем, современная система подготовки кадров дает возможность каждому раскрыть себя, участвовать во многих образовательных форумах, получать финансовую поддержку на реализацию своих идей. Главное – информирование. И такой проект как «Диалог на равных» помогает многим ребятам. Общение с успешными личностями – это не только приятно, но и полезно. На собственном примере, они демонстрируют, что добиться успеха можно, если трудиться и добиваться цели.



Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Кроме общих, было много и личных вопросов. Савр Катаев пожелал ребятам не упускать возможностей и уже сейчас инвестировать в свое будущее, учиться, развиваться и создавать. И призвал молодежь принимать активное участие в подобных проектах.



Участниками беседы в этот раз стали более ста студентов из средних специальных учебных заведений и КалмГУ. Федеральный проект продлится до конца года. В Калмыкии запланировано более 50 встреч. «Диалог на равных». В Калмыкии продолжается проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает прямое общение студентов с успешными и интересными людьми. Ребята на примере своих собеседников смогут не только убедиться, что можно добиться успеха в различных сферах, но и узнать, как это сделать. В этот раз искренний разговор состоялся с Савром Катаевым - заслуженным деятелем искусств республики, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, главным дирижером Национального оркестра.Анастасия Фурсенко – будущий биолог, она учится в Калмыцком государственном университете. Девушка активно участвует в жизни ВУЗа. Считает, что современным выпускникам сложно определиться с профессией. Новые направления, порой, смежные профили – при выборе специальности не помешали бы профориентационные курсы. Да и будучи студентами, молодые люди не всегда уверены, что находятся на верном пути, говорит девушка.Между тем, современная система подготовки кадров дает возможность каждому раскрыть себя, участвовать во многих образовательных форумах, получать финансовую поддержку на реализацию своих идей. Главное – информирование. И такой проект как «Диалог на равных» помогает многим ребятам. Общение с успешными личностями – это не только приятно, но и полезно. На собственном примере, они демонстрируют, что добиться успеха можно, если трудиться и добиваться цели.Встреча получилась насыщенной и продуктивной. Кроме общих, было много и личных вопросов. Савр Катаев пожелал ребятам не упускать возможностей и уже сейчас инвестировать в свое будущее, учиться, развиваться и создавать. И призвал молодежь принимать активное участие в подобных проектах.Участниками беседы в этот раз стали более ста студентов из средних специальных учебных заведений и КалмГУ. Федеральный проект продлится до конца года. В Калмыкии запланировано более 50 встреч.



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