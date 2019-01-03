Прокурор республики Роман Тютюник проведет личный прием граждан. В случае, если заявитель ранее обращался в прокуратуру или иные органы государственной власти – необходимо приобщить к заявлению копии ответов. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Предварительная запись по телефону: 3-56-24. Прием - с 14 до 16 часов. Прокурор республики Роман Тютюник проведет личный прием граждан. В случае, если заявитель ранее обращался в прокуратуру или иные органы государственной власти – необходимо приобщить к заявлению копии ответов. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.Предварительная запись по телефону: 3-56-24. Прием - с 14 до 16 часов.



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