В Элисте проверили проверили потребителей «голубого топлива»

Калмыцкие огнеборцы совместно с представителями газовой службы и жилищной инспекцией проверили потребителей «голубого топлива» на соблюдение правил эксплуатации газового оборудования. В центре внимания комиссии – оказалась в этот раз одна из элистинских многоэтажек. Какие нарушения были выявлены в ходе рейда?



В первую очередь, комиссия инспектирует жильцов многоэтажек. Хозяйка квартиры в доме по улице Сусеева Дина Конторова с пониманием отнеслась к плановому обследованию внутридомового газового оборудования. Ведь только у мастеров специализированной службы есть все необходимые приборы для выявления неисправностей и утечек.



Проверка показала, что кухонная плита и газовая колонка для нагрева воды в квартире – исправны. А вот вентиляционные решетки оказались забиты. Хотя по техническому регламенту обследовать их специалисты управляющей компании должны три раза: до начала и дважды во время отопительного сезона. При необходимости произвести очистку



А вот в этой квартире по показаниям приборов, средняя концентрация углекислого газа в воздухе превысила допустимые нормы. Вентиляционный люк на кухне эксплуатируется с нарушениями. Хозяйке было рекомендовано проветрить помещение. Халатность при эксплуатации газовых приборов влечет за собой административную ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от одной до двух тысяч рублей. В ходе проверки всем жильцам сотрудники МЧС раздали памятки.



Также абонентам провели инструктаж, составили акты и продлили договоры обслуживания.



Основная цель совместных рейдов – свести к минимуму несчастные случаи. И неисправное внутридомовое оборудование или несанкционированное подключение к газовой ветке, в первую очередь, представляют угрозу для жизни. Калмыцкие огнеборцы совместно с представителями газовой службы и жилищной инспекцией проверили потребителей «голубого топлива» на соблюдение правил эксплуатации газового оборудования. В центре внимания комиссии – оказалась в этот раз одна из элистинских многоэтажек. Какие нарушения были выявлены в ходе рейда?В первую очередь, комиссия инспектирует жильцов многоэтажек. Хозяйка квартиры в доме по улице Сусеева Дина Конторова с пониманием отнеслась к плановому обследованию внутридомового газового оборудования. Ведь только у мастеров специализированной службы есть все необходимые приборы для выявления неисправностей и утечек.Проверка показала, что кухонная плита и газовая колонка для нагрева воды в квартире – исправны. А вот вентиляционные решетки оказались забиты. Хотя по техническому регламенту обследовать их специалисты управляющей компании должны три раза: до начала и дважды во время отопительного сезона. При необходимости произвести очисткуА вот в этой квартире по показаниям приборов, средняя концентрация углекислого газа в воздухе превысила допустимые нормы. Вентиляционный люк на кухне эксплуатируется с нарушениями. Хозяйке было рекомендовано проветрить помещение. Халатность при эксплуатации газовых приборов влечет за собой административную ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от одной до двух тысяч рублей. В ходе проверки всем жильцам сотрудники МЧС раздали памятки.Также абонентам провели инструктаж, составили акты и продлили договоры обслуживания.Основная цель совместных рейдов – свести к минимуму несчастные случаи. И неисправное внутридомовое оборудование или несанкционированное подключение к газовой ветке, в первую очередь, представляют угрозу для жизни.



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