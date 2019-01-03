Бадма Башанкаев провел в Элисте операции по онкологии

В стенах республиканской больницы известный российский хирург наш земляк Бадма Башанкаев проводит операцию по онкологии с использованием лапароскопии, когда вмешательство осуществляется через точечные надрезы. В течение дня запланирована еще одна операция по данному профилю. Также в ожидание хирургического вмешательства два больных с колопротологическими заболеваниями – свищи прямой кишки в сложной форме.



В год в Калмыкии Башанкаев проводит по 10-15 сложнейших операций. Это, несмотря на напряженный график работы в Москве, где он руководит ведущим Центром хирургии. В стенах республиканской больницы известный российский хирург наш земляк Бадма Башанкаев проводит операцию по онкологии с использованием лапароскопии, когда вмешательство осуществляется через точечные надрезы. В течение дня запланирована еще одна операция по данному профилю. Также в ожидание хирургического вмешательства два больных с колопротологическими заболеваниями – свищи прямой кишки в сложной форме.В год в Калмыкии Башанкаев проводит по 10-15 сложнейших операций. Это, несмотря на напряженный график работы в Москве, где он руководит ведущим Центром хирургии.



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