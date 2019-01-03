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Сегодня, 11:58

В Элисте 31 житель заболели свиным гриппом


В Элисте, то как сообщил сегодня главный санитарный врач Анатолий Французов на еженедельной планерке в Администрации города, если на прошлой неделе было зарегистрировано 6 случаев гриппа АH1N1, то сегодня это число увеличилось до тридцати одного. Из 22 образовательных учреждений Элисты, в 14 закрыты 26 классов. А из 34 детских садов, в 9 закрыты 13 групп – на карантине. Что касается ОРВИ, то на сегодня зафиксировано 700 случаев.

Как отметил Французов, в медучреждения столицы в день обращались по сто человек. Так, в возрастной категории от 3 до 6 лет на прошлой недели было зарегистрировано 57 случаев, сегодня - 267. также значительный прирост отмечается от 7 до 14 лет – 225 случаев.

На планерке также говорили об участившихся жалобах со стороны горожан на бездомных животных. Так, только за неделю городским зеленым хозяйством, по их обращениям было отловлено 47 животных. Также отчет держали и руководители других подразделений столичной мэрии. По некоторым из них даны соответствующие поручения.



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