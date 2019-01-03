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Сегодня, 13:15

В Элисте состоится квест «Сталинградская битва»


В Элисте состоится республиканский этап Всероссийского исторического квеста «Сталинградская битва». Участие примут школьники, студенты, представители общественных движений, патриотических клубов и некоммерческих организаций.

Квест состоит из девяти сюжетных этапов, основанных на достоверных исторических событиях и воспоминаниях ветеранов Сталинградской битвы.

Напомним, старт проекту был дан в городе-Герое Волгограде, где его проведение обеспечили победители Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград».



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