В Элисте состоится квест «Сталинградская битва»

В Элисте состоится республиканский этап Всероссийского исторического квеста «Сталинградская битва». Участие примут школьники, студенты, представители общественных движений, патриотических клубов и некоммерческих организаций.



Квест состоит из девяти сюжетных этапов, основанных на достоверных исторических событиях и воспоминаниях ветеранов Сталинградской битвы.



Напомним, старт проекту был дан в городе-Герое Волгограде, где его проведение обеспечили победители Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград». В Элисте состоится республиканский этап Всероссийского исторического квеста «Сталинградская битва». Участие примут школьники, студенты, представители общественных движений, патриотических клубов и некоммерческих организаций.Квест состоит из девяти сюжетных этапов, основанных на достоверных исторических событиях и воспоминаниях ветеранов Сталинградской битвы.Напомним, старт проекту был дан в городе-Герое Волгограде, где его проведение обеспечили победители Всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград».



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