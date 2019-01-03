В России 27 января отметят снятие блокады Ленинграда

В России 27 января отметят особенный день. 75 лет назад, в 44 году, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа и самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 640 тысячи жителей. Память об этих героических событиях страна сохранила и по сей день.



Сегодня в Калмыкии проживает три человека, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда», и один награжденный медалью «За оборону Ленинграда». В России 27 января отметят особенный день. 75 лет назад, в 44 году, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа и самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 640 тысячи жителей. Память об этих героических событиях страна сохранила и по сей день.Сегодня в Калмыкии проживает три человека, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда», и один награжденный медалью «За оборону Ленинграда».



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